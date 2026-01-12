Son Mühür- Yeni yılın ilk iş gününden beri yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu haftaya da pozitif bir giriş yapmayı başardı.

Gün içinde yüzde 1'e yaklaşan bir yükseliş sonrası endeks yeni rekoru olan 12.325 puan seviyesini gördü.

Endeksin sergilediği performansı değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Geçtiğimiz yılın son gününde başlayan Borsa İstanbul yükseliş hareketi devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.



Bu yıl pozitif bir hava var...



''Borsa İstanbul 2025 boyunca geçemediği 11.604 zirvesini nasıl oldu da 2 hafta içinde 12.000 seviyesini aşmayı başardı?'' sorusunu gündeme taşıyan Murat Bilen,

''Son iki aydır enflasyondaki düşük gerçekleşmeler önümüzdeki dönemde faiz indirimi beklentilerini artırmıştı.

2026 ve 2027 yıllarının borsamız açısından daha pozitif olacağı beklentisi alınmaya başladı.

Yurt dışı piyasalarının yükselişine kayıtsız kalan Borsa İstanbul iç ve dış gerilimlerin azalmasıyla dış borsalara olan korelasyonu artırdı'' değerlendirmesinde bulundu.



340 dolar seviyesi test edilebilir...



''Zirve olarak 12.378 seviyesi 2026 yılının şimdilik zirvesi oldu. Dolar bazında 286 dolar daha önce geçen yıl 8. Ayda 282 dolar görülmüştü burası aşılabilirse 297 dolar yani 12.800 test edilebilir.'' diyen Murat Bilen,

''Sırasıyla 302,312, ve 340 dolar seviyeleri yakın tarih dolar bazlı zirvelerimiz olarak önümüzde duruyor.

Bist 30 ve Bist 50 hisselerinde hareketler diğer hisselere göre daha kuvvetli görünüyor aracı kurumlar artarda hedef fiyat açıklamaları da borsamız için olumlu bir işaret olarak alabiliriz'' mesajı verdi.



Altın haftaya pozitif başladı...



''Altın tarafı İran gerginliğiyle kendine yeni bir adrenalin kaynağı bulmuş görünüyor. Haftaya pozitif başlangıç yaptı. Dünyada bu gerilimler sürdüğü müddetçe gündemde ve güçlü kalmaya devam edecek'' diyen Murat Bilen,

''Dolar geçen haftaki hareketinden sonra sakin görünüyor Euro dolara göre biraz daha hareketli başladı .

Tahvil faizleri geçen hafta dip gördükten sonra bir miktar hareketlenmiş görünüyor ancak ocak enflasyonu açıklandığında yön konusu daha da netleşecektir.'' hatırlatmasında bulundu.