Son Mühür- Yılbaşından bu yana yüzde 8.34 değer kazanan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı rekorunu geliştirerek 12.200 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.55'lik yükselişe 12.267 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Powell'a soruşturma endişelendirdi...



Küresel piyasalar teknoloji hisseleri öncülüğünde haftaya pozitif başlarken, piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell hakkında kongreye yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle açılan soruşturma nedeniyle endişeli bir hava hakim.

Japonya borsasının tatil nedeniyle kapalı olduğu günde Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Powell'a yönelik soruşturma haberi sonrası altının onsu 4 bin 601,3 dolarla rekor kırdı.

Ons altın 4.574 dolardan. gram altın, 6.345 TL'den,

Gümüşün onsu yüzde 4,7 artışla 84,3 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 63,44 dolarda seyrediyor.

Bitcoin ise 91.788 dolardan alıcı buluyor.

