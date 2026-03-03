Son Mühür- TÜİK, Şubat ayında TÜFE'nin yüzde 2,96 arttığını ve yıllık enflasyon da yüzde 31,53 olduğunu duyurdu.

Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artmasının yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olduğuna dikkat çekmişti.

Gıda fiyatları yüzünden...



''Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor'' diyen Şimşek,

''Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz.

Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz.'' mesajı verdi.

Derin bir yaşam krizine dönüştü...



Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarına CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardmcısı Güldem Atabay'dan yanıt gecikmedi.

''Bu yaşam şartlarında enflasyon verilerine bakıp da “enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor” demek için robot olmak lazım. Manşet enflasyona, çekirdeğin anlattığına finans piyasası bakar; doğrudur baksın.'' hatırlatmasında bulunan Atabay,

''Enflasyon çoktan derin bir yaşam krizine döndü. Üç yıl süren, sabit gelirliye yüklenen yüksek enflasyonu düşürmenin maliyeti dayanılmaz aşamada.

Derin yoksullar hep vardı, genişledi çeşitlendi. Ak Parti sayesinde çalışan yoksulluğu oluştu. Emekli yoksulluğu dayanılmaz bir hale büründü...

Tutmayacağı baştan belliydi...



Bu üç kırılgan grubun da ortak paydası gıda, kira fiyatları, ısınma gideri. Tutmayacağı baştan belli yüzde 16 enflasyon hedefine göre maaş/aylık artışlarına sıkıştırdınız bu hayatları.

Kira artışı yıllık yüzde 54.

Gıdada sadece 2 ayda artış yüzde 14, taze meyve sebzede 2 ayda yüzde 43! “Yağmur yağdı fiyatlar düşecek.” Peki. Yağmur seneye yağmazsa ne olacak? Çiftçi kıyımı yapıyorsunuz; yağmur yağsın yağmasın gıda fiyatları enflasyonunu dünyada olduğu gibi düşürecek bir tarım bir politikanız var mı?'' diye sordu.



Petrol 100 dolara gidiyor...



''Enerji fiyatları yıllık artışı yüzde 28’de. Merkez Bankası “büyük” öngörü ile son enflasyon raporunda petrol fiyatı beklentisini 65 dolardan 60 dolara indirdi. Ne dedi: Jeopolitik riskler düşük. Neredeyse ertesi gün İran Savaşı başladı. Petrol 80 dolara vardı, 100 dolara gidiyor.'' diyen Güldem Atabay,

''Mazot olacak 70 lira, gıda fiyatlarını nasıl durduracaksınız?

Ailelerin ısınma, elektrik giderlerini nasıl kontrol edeceksiniz? Vatandaşın vergisiyle vatandaşı sübvanse edip, “biz” yaptık diyeceksiniz de...

Kaynağı KOİ’lerdeki ballı ihalelerle yandaşlara aktardığınız vergilerimizden mi yaratacaksınız? Yoksa emekliye çok gördüğünüz 1.000 TL bayram ikramiyesi zammını keserek mi?

Sizin politikanızı biliyoruz. Sırtınızı yasladığınız sıcak para kaçmasın diye faiz yükselt, TL’yi baskıla.

Başka? Yok.'' hatırlatmasında bulundu.