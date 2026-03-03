Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürerken, Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir sağlık gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin kritik Gaziantep FK sınavı öncesinde İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun takımın başında yer alıp almayacağı büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medyada bir anda gündeme gelen ayrılık iddiaları sonrası taraftarlar, 'Tedesco Fenerbahçe'den ayrıldı mı' ve 'Gaziantep maçında kim görev yapacak' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Deneyimli çalıştırıcının sağlık durumu ve takımın son durumuna dair detaylar netleşti.

TEDESCO İSTİFA MI ETTİ, FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

İtalyan teknik adamın takımdan ayrıldığına, kovulduğuna ya da istifa ettiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tedesco'nun son antrenmana çıkmamasının sebebi tamamen geçirdiği ani sağlık sorunu. Bir süredir hastanede tedavi gören deneyimli çalıştırıcı, henüz taburcu edilmediği için Samandıra'daki hazırlıklarda takımının başında yer alamadı.

TEDESCO GAZİANTEP MAÇINDA YOK MU?

Hastanede dinlenme süreci devam eden Tedesco'nun, çarşamba günü oynanacak kupa mücadelesinde kulübede olması oldukça zor görünüyor. Spor kulislerine yansıyan bilgilere göre, İtalyan teknik adamın kafileyle birlikte Gaziantep'e gitmeme ihtimali çok yüksek. Tedesco'nun sağlık durumuyla ilgili nihai karar, maç günü sabah saatlerinde doktorlar tarafından yapılacak son kontrollerin ardından verilecek.

TAKIMI KİM ÇALIŞTIRDI, MAÇA KİM ÇIKARACAK?

Tedesco'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin son idmanını Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle yönetti. Göle'ye bu süreçte yardımcı antrenörler Max Urwantschky ve Umberto Tedesco destek verdi. Tedesco'nun beklendiği gibi Gaziantep'e gidememesi durumunda, takımın başında Zeki Murat Göle'nin sahaya çıkması planlanıyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Fenerbahçe, 4 Mart Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Saat 20.30'da başlayacak bu kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli camianın gözü kulağı teknik heyetten gelecek haberlere çevrildi.