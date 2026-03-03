Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., kamuoyuna açıkladığı 2025 yılı finansal sonuçlarında teknik bir muhasebe hatası yapıldığını duyurdu. İlk açıklamada 563 milyon TL zarar edildiği bildirilirken, yapılan düzeltmenin ardından şirketin 2025 yılı net dönem kârının 512 milyon TL olduğu açıklandı.

Revize edilen finansal tablo, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.

Bağımsız denetim sonrası kalemler güncellendi

Şirketten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda bazı kalemlerin yeniden hesaplandığı belirtildi.

Revizyona konu olan başlıca kalemler şöyle sıralandı:

Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları

Ertelenmiş vergi

Net parasal pozisyon kazanç/kayıpları

Dönem net kârı

Bu kalemlerde yapılan teknik düzeltmelerin ardından finansal sonuçlar yeniden oluşturuldu.

Hatanın nedeni: Enflasyon etkisi göz ardı edildi

Şirket açıklamasına göre hata, devam eden yatırımlar hesabında izlenen ve 2025 yıl sonunda maddi duran varlıklar hesabına aktarılan tutarlara ilişkin enflasyon etkisinin sehven dikkate alınmamasından kaynaklandı.

Enflasyon düzeltmesinin hesaba katılmaması nedeniyle:

Maddi duran varlıklar kalemi

Yeniden değerleme hesabı

Net parasal kazanç kalemi

yeniden hesaplandı ve finansal tablolar güncellendi.

Zarar açıklaması iptal edildi

Yapılan teknik düzeltmelerin ardından şirketin 2025 yılı net dönem kârı 512.290.950 TL olarak kesinleşti. Böylece daha önce kamuoyuna duyurulan 563 milyon TL zarar bilgisinin muhasebe kaynaklı bir hatadan ibaret olduğu netleşmiş oldu.

Şirket yönetimi, güncellenen tabloların yatırımcıların bilgisine sunulduğunu ve finansal şeffaflık ilkesine uygun şekilde gerekli açıklamaların yapıldığını bildirdi.