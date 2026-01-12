Son Mühür- Küresel piyasalarda yeni hafta altın fiyatlarındaki sert yükselişle başladı. Geçen haftayı güçlü bir primle kapatan ons altın ve gram altın, haftanın ilk işlem saatlerinde tarihi rekor seviyeleri test etti.

Ons altın rekor tazeledi

Geçtiğimiz haftayı yüzde 4,10 artışla 4.509 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya da yükseliş eğilimiyle girdi. İlk işlemlerde 4.601 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. TSİ 06.00 itibarıyla ons altın fiyatının 4.577 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı izleniyor.

Gram altın 6.380 TL’yi gördü

Ons altındaki hareketlilik, iç piyasaya da yansıdı. 12 Ocak 2026 itibarıyla gram altın fiyatı 6.380 TL seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. Sabah saatleri itibarıyla gram altın işlemleri 6.353 TL civarında sürüyor. Gram altın, geçen haftayı 6.240 TL seviyesinden kapatmıştı.

Piyasaların gündeminde ABD enflasyonu var

Öte yandan yatırımcıların odağında bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verileri bulunuyor. FED’in para politikası açısından kritik öneme sahip olan ABD aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin salı günü açıklanması bekleniyor. Piyasa beklentileri, yıllık enflasyonun yüzde 2,7, aylık enflasyonun ise yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde.

Beklentilerin altında bir TÜFE verisi gelmesi halinde, faiz indirimi ihtimallerinin güçlenebileceği değerlendiriliyor.

İstihdam verileri zayıf gelmişti

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD aralık ayı tarım dışı istihdam verisi de piyasalar tarafından yakından takip edilmişti. Veriye göre istihdam artışı 70 bin beklentisine karşılık 50 bin kişiyle sınırlı kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,4 seviyesine geriledi.