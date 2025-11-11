Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamlamıştı.

Bankacılık endeksi 1.97, ulaştırma endeksi ise yüzde 3.14 değer kaybetti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.20'lik yükselişle 10.810 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar pozitife döndü...



Küresel piyasalarda, ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 değer kazandı.

Avrupa borsaları günü yükselişle kapatırken Asya borsaları karışık seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Ons altın 4.136 dolardan, gram altın 5.616 TL'den,

Brent petrol 63.79 dolardan,

Bitcoin 105.111 dolardan işlem görüyor.