Son Mühür- Yeni haftaya değer kazancıyla başlayan gram altın, sabah saatlerinde 5.537 TL’den alınıp 5.538 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altın ise 9.381 TL’ye ulaşırken, cumhuriyet altını 37.380 TL seviyesinden işlem görüyor.

Diğer altın türlerinde güncel fiyatlar

22 ayar bilezik 5.209 TL alış ve 5.232 TL satış fiyatıyla işlem görürken, yarım altın 18.621 TL, tam altın 37.340 TL, Reşat altını 37.412 TL ve Ata altın 38.718 TL seviyelerinden yatırımcılarla buluşuyor.

Uzman analizi: Kasım ayında dalgalı seyir bekleniyor

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının haftaya güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen kasım ayında dalgalı bir görünüm sergileyebileceğini ifade etti. Memiş, “Altın piyasasında kısa vadede dinlenme süreci devam ediyor. Ons altın 4.000 doların üzerinde işlem görüyor ve 4.150 dolara kadar yükselebilir. Bu seviyenin ardından geri çekilmeler yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli hedefler ve yatırım tavsiyesi

Memiş, ABD’de hükümetin kapalı olmasının enflasyon verilerinin açıklanmasını geciktirebileceğine dikkat çekerek, kısa vadede belirsizlik yaratabileceğini söyledi. Analist, gram altında 8.000 TL, ons altında ise 4.800 dolar seviyelerinin uzun vadede direnç konumunda olduğunu belirtti. Memiş, “Kısa vadede alım için uygun zaman değil; nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar için uzun vadede altın hâlâ kazandırma potansiyeli taşıyor” dedi.