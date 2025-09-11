Son Mühür- Merkez Bankası Temmuz ayında 300 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 43’e çekmişti. Bugün yapılacak PPK toplantısı öncesi JPMorgan ve Morgan Stanley önceki 300 baz puanlık tahminlerini 200 baz puana, Barclays ise 250 baz puan indirimi olarak güncellemişti.



İris Cibre: 300 baz puan bekliyorum ama...



''Hala 300 bps faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ama, doğruluğu konusunda artık şüphelerim var'' diyen ekonomist İris Cibre bu düşüncesinin nedenlerini de dört başlık altında topladı.

1) Hep söylediğim gibi, geç kalındığı için faiz yukarıda kalıyor. Merkez, USD tehdidine alıştırdı yerli/yabancı herkesi

2) 300 İndirse döviz talebi

3) Düşük İndirse tekstil - dayanıklı tüketim - kobi bitecek duruma geldi, dayanacakları zaman daralıyor

4) Bu yüksek faiz ayrıca enflasyonist ve her gün USD talep edebilecek miktarı artırıyor

Sıkıştık

Daha da fazla sözüm yok...



Prof. Yılmaz: Bence de faizler düşürülmeli...



İris Cibre'nin paylaşımına ''Bence de faizler düşürülmeli'' sözleriyle yanıt veren Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ensar Yılmaz,

''Enflasyon halkın çoğunluğunun talebinden kaynaklanmıyor, talebini sürdüren bir kesim olsa da yüksek faiz bu talebi dindirmekten çok azdıran bir özellik gösteriyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Ensar Yılmaz, ''Yüksek faiz en fazla emeğe zarar veriyor, firmaların artan maliyetleri (faiz maliyetleri dahil) emeğin hem miktar hem fiyat üzerinden baskılanmasına neden oluyor.

Yüksek faiz sanayi ve formel sektörleri maliyet anlamında zorluyor.

Yüksek faiz ile oluşan arz kısıtları ve finansal maliyet enflasyonun düşmesini engelliyor artık

Reel faizlerin pozitif olması, döviz kuru volatilitesinin düşük olması ve yüksek rezervlerin varlığı faizlerin düşürülmesi ile döviz kuru üzerinde çok baskı oluşturmaz.

Daha düşük faiz ile birlikte para borsaya da yönelebilir.

Carry trade ile dışarıya sermaye aktarımı zayıflar.

Fed de muhtemelen faiz düşürecek.

Artık yapısal siyasi şokları döviz satarak hal edilecek.'' mesajı verdi.

