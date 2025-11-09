Son Mühür- Türkiye’de milyonlarca asgari ücretli ve dar gelirli vatandaş, yeni yılda maaşların ne kadar artacağını merak ederken kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporu, zam görüşmeleri öncesi adeta bir yol haritası sundu.

Alım gücü bir yılda 7 bin TL eridi

Aralık 2023’te 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret, yıl içinde enflasyon karşısında ciddi değer kaybına uğradı. Alım gücünün yaklaşık 7 bin TL erimesi, çalışanların geçim yükünü daha da artırdı.

Merkez Bankası’nın tahmini belirleyici olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cuma günü yayımladığı yılın son enflasyon raporunda tahminlerini revize etti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25–29 aralığından yüzde 31–33 bandına çıkarıldı.

Medyan beklenti yüzde 32 seviyesine taşındı.

Bu güncelleme, asgari ücret görüşmeleri öncesi en önemli referans noktası olarak değerlendiriliyor.

29 bin TL’nin üzerine çıkabilir

Sendikaların büyük bölümünün bu yıl görüşmelere katılmayacağını açıklaması sürece farklı bir boyut kazandırırken, zam oranının TCMB’nin enflasyon tahmini üzerinden şekillenmesi öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın projeksiyonları dikkate alınırsa yeni asgari ücretin 29 bin 177 TL düzeyine yükselmesi bekleniyor.

Özel sektörde maaş zamlarını da etkileyecek

Asgari ücret sadece çalışanların taban maaşını oluşturmanın ötesinde, özel sektörde maaş artışları için de belirleyici rol oynuyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu oran: İşyerlerinin zam politikalarını, ücret skalalarını, yan hak düzenlemelerini doğrudan şekillendirecek.