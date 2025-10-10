Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybederek 10.726,98 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem günü olan 10 Ekim Cuma seansına yüzde yüzde 0.10'luk yükselişle 10.737 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda tablo nasıl?



ABD'de federal hükümetin kapanma krizi devam ediyor. Dokuz gündür kapalı olan hükümetin ne zaman açılacağı sorusu belirsizliğini koruyor.

ABD'den Arjantin'e destek kararı geldi. Trump ve Milei'nin 14 Ekim'de buluşacağı açıklanırken iki ülke arasında 20 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldığı bildirildi.

ABD, İran'ın petrol ve LPG ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,28, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,52 düştü.

Tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaşan Japon Nikkei endeksi, bu haftaki sert yükselişin ardından bir adım gerileyerek yüzde 0,7 düştü. Hong Kong Hisseleri yüzde 1.1 düşerken Güney Kore'de endeks yüzde 1.7 yükseldi.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Bitcoin 121.620 dolardan, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin ardından Brent Petrol ise 65.04 dolardan işlem görüyor.

Ons altın 4.000 doların altına çekilerek 3.973, gram altın ise 5.342 TL'den satışa sunuluyor.