Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşü değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrasında beklentinin bittiği ya da CAATSA yaptırımları ve Halkbank konusunda somut bir ilerlemenin açıklanmaması sebebiyle endeks Cuma günü haftayı negatif kapatmıştı.'' hatırlatmasında bulundu.



Murat Bilen,

''Endeks bu haftaya da sakin bir başlangıç yaptı .

Turgay Ciner hakkında tutuklama emri çıkması ve grup şirketlerine kayyum atanacağı haberleri de borsada enerjiyi düşüren diğer bir unsur oldu.

Ayrıca geçen hafta Bank-of tarafından yapılan yüklü satışlar piyasamızda bilmediğimiz bir şey var mı endişesini artırdı.'' mesajı verdi.



ABD'den gelecek haberler...



''Teknik olarak endeksin 11.605 üzerine geçemediği sürece bu endişeler devam edecektir.'' diyen Bilen,

''Yurt dışı piyasalar Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle gücünü korumaya devam edecektir.

ABD'den gelecek Halkbank davası ve CAATSA haberleri bizi de olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.

Altında yükseliş sürüyor...



Dolar yatay seyrederken gram altın ve onsda yükseliş sürüyor. Gösterge tahvilde ise düşüş eğilimli yatay seyrin sürdüğü görülüyor.'' değerlendirmesinde bulundu.