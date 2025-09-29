Son Mühür- Hindistan ve Pakistan'ın arasındaki gerilimin faturası Türkiye'ye mi çıktı? Nisan ayında Keşmir'de gerçekleştirilen terör saldırısının arkasında Pakistan'ın olduğunu öne süren Hindistan'ın başlattığı savaş kısa sürmüş ancak etkisi yüksek olmuştu.

Pakistan'ın aralarında Fransız Rafael uçaklarının da bulunduğu Hindistan uçaklarına karşı kesin üstünlüğü bölgedeki dengeleri sarsarken, büyük devletlerin araya girmesiyle sona eren savaş sonrası Hindistan'ın hedef aldığı ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğu görülmüştü.

Pakistan'a açık destek veren Türkiye'ye bedel ödetmek isteyen Hindistan, ülkesinde uzun yıllardır hizmet veren Çelebi'nin tüm varlıklarına el koydu.

BAE'yle devir için görüşülüyordu...



Silivri'de tutuklu bulunan Fatih Altaylı Hindistan'ın bu hamlesinin ülkemize 1.5 milyar dolarlık bir zarar verdiğini öne sürdü.

O tarihte Çelebi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle devir için görüşme halinde olduğuna dikkat çeken Altaylı, Hindistan'ın bu hamlesiyle yaklaşık 60 milyar liralık bir kayıp oluştuğunu savundu.

