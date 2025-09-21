Son Mühür- Borsa İstanbul, pazartesi günü CHP’nin kurultay iptal davasının 24 Ekim’e ertelenme kararının ardından oldukça pozitif bir haftayı geride bıraktı.

BIST-100 endeksi haftalık bazda yüzde 8,89 yükselerek bir önceki erteleme kararı olan 30 Haziran haftasından (yüzde 9,26) sonra yılın en iyi haftasını geçirdi.

Perşembe günü CHP kurultayının iptaline yönelik başvurunun YSK'nın gündemine gireceği haberi sonrası yüzde 2'yi aşan hızlı bir düşüş yaşayan endeks, YSK'nın başvuruyu reddetmesinin ardından kayıplarını kısa süre içinde telafi etmeyi başardı.

En son ne zaman görmüştük?



Ekonomist Ali Cenk Gözen, ''Bu iki haftadan bir önceki haftalık bazda en iyi performans 2023 genel seçimlerinin ardından gelen 5 Haziran 2023 (yüzde 10) performansıydı. Hacimler kademeli olarak artmaya devam ediyor. '' hatırlatmasında bulundu.

''BIST-100’de son 6 ayın hacim ortalaması 110 milyar, son 3 ayın 119,5 milyar, son 1 ayın hacim ortalaması 144,7 milyar TL oldu.'' diyen Gözen,

''Örneğin, bu hafta gerçekleşen 5 işlem gününde de son 1 aylık hacim ortalamasının üstünde hacim gördük.'' bilgisini paylaştı.



Bu hafta ekonomide neler oldu?



Fed 9 ay sonra faiz indirerek bu yıl 2 indirim daha öngördü.

Türkiye’nin risk primi 237,5 baz puanla 2018’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Microsoft, İngiltere’ye 2028’e kadar 30 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Deutsche Bank, altın için 2026 tahminini yukarı çekerek 4.000 doları işaret etti.

Türkiye Varlık Fonu, 360 milyar $ büyüklüğüyle dünyada ilk 10’a girdi.

IMF, küresel borcun GSYH’nin yüzde 235’inin üzerinde kaldığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “vergisiz döviz” iddialarını yalanladı.