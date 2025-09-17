Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi iki günlük yükseliş hamlesine bugn mola vermiş gibi görünüyor.

11.600'lük zirvesinden siyasi tartışmaların gölgesinde hızlı bir düşüş sergileyen endeks CHP'deki kurultay iptal davasının 24 Ekim'e ertelenmesinin ardından kayıplarının büyük bölümünü telafi ederek 11.200 puan seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Bugünkü yatay seyri değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Pazartesi günkü hareketlilikten sonra dün daha sakin bir gün geçirmiştik. Ancak bu hafta trendin yukarı olması sebebiyle bugünden itibaren tekrardan yönü yukarıya çevirmesi bekleniyordu.



Piyasada fren etkisi yaptı...



10.973 direncini geçtikten sonra 11.250 seviyesini de kolaylıkla aşıp zirveyi test edeceğini bekliyorduk. Bugün daha sakin bir piyasa var. Özellikle Bank off Amerika Türk Hava Yolları ve Vakıfbank‘taki satışları piyasada biraz frenleyici etki yaptı.'' hatırlatmasında bulundu.



''Bunun dışında büyük bir satış olmamasına rağmen endeks bazında daha durağan bir seyir izleniyor. Diğer enstrümanlara baktığımızda ise o taraflarda çok büyük bir hareketlilik yok. Kur tarafında faizlerde ve altın tarafında herhangi bir şey yok.'' diyen Bilen,

''Bugün saat 21:00 da FED'den gelecek faiz kararı bütün dünyada dikkatle izleniyor. 0,25 oranında bir indirim bekleniyor. Bu indirimin gerçekleşmesi halinde zaten fiyatlara yansımış durumda. Bunun dışında bir fiyatlama için farklı bir indirim oranı gerçekleşirse piyasalar onu değerlendirecektir.

Diğer taraftan CDS'lerde ciddi bir geri çekilme var bu Türkiye risk algısının azaldığını gösteriyor tabi önümüzdeki günlerde pozitif yansıyacaktır diye umut ediyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.