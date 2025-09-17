Son Mühür- Deutsche Bank, merkez bankalarından gelen resmi altın talebinin 2011-2021 ortalamasının iki katı hızında devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada bunun büyük ölçüde Çin kaynaklı olduğuna dikkat çekildi.

Geri dönüştürülmüş altın arzının bu yıl beklenen seviyelerin yüzde 4 altında seyrettiği ve bunun altının yükselişine yönelik sınırlamaları gevşettiği dile getirildi.

Banka, 2025'te beklenen üç faiz indiriminin ardından 2026'da faiz oranlarını sabit tutma yönündeki Federal Rezerv'in temel senaryosuna yönelik aşağı yönlü riskler de dahil olmak üzere faktörlere atıfta bulunarak, Nisan ayında daha önce beklenen 3.700 dolar/ons tahminini 4.000 dolara yükseltti.



Yılbaşından bu yana yüzde 40 değerlendi...



Ons altın yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazanarak Salı günü 3.702,95 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Banka ayrıca 2026 yılı için gümüş fiyat tahminini ons başına ortalama 40 dolardan 45 dolara yükseltti.

İzmir'de gram altın 4.800 liradan, çeyrek altın 8.410 liradan işlem görüyor.

