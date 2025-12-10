Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan tamamladı.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.31'lik yükselişle 11.273 puandan giriş yaptı.

Açılışta 77 hisse yükseldi.

BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz bir hava hakim.

Federal hükümetin 43 gün kapalı kaldığı süreç sonrası ekonomide ılımlı gelen veriler faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesine yükseldi.

Nasdaq hariç ABD ve Asya borsaları kayıpta.

Dow Jones endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Altının onsu 4.205 dolardan, gram altın 5.769 TL'den,

Brent petrolün varili bir önceki kapanışının hemen altında 62.09 dolardan

Bitcoin 92.533 dolardan alıcı buluyor.

