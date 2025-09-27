Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı. Kurum, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27’den yüzde 29’a yükseltti ve 2025 sonu politika faizini yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye çıkardı.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından yayımlanan notta, enflasyondaki yukarı yönlü revizyonların politika faiz tahminini de etkilediği belirtildi.

Enflasyon tahminlerini güncelledi

Goldman Sachs, 2026 yılı için enflasyon tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı. Ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk Lirası'nın dolara karşı yaklaşık yüzde 4,2 değer kaybettiğini de not etti.

Banka yetkilileri, enflasyon beklentilerindeki artışın, Merkez Bankası'nın para politikası duruşu ve faiz kararları üzerindeki etkisini de yakından izlediklerini ifade etti.