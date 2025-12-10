Son Mühür- Gelirinin üçte birini kiraya ayırmak zorunda kalan milyonlarca insan önümüzdeki yıl bu harcamalarının enflasyona daha az etki edeceği gerçeğiyle yüz yüze kalacak gibi görünüyor.

''2015'ten beri Türkiye'de konut fiyatları 22 katına çıktı'' hatırlatmasında bulunan iktisatçı İnan Mutlu,

''Eylül 2021'den beri ortalama fiyatlar 6 katına, kira fiyatları 10 katına çıktı.

Kiralar düşmeyince, TÜİK 2026'da kiraların enflasyon ölçümündeki ağırlığını düşürecek.

Enflasyon işte böyle düşürülür (!)'' mesajı verdi.



''En düşük gelir grubu, gelirinin yüzde 38,4'ünü kiraya ödüyor.'' diyen Mutlu,

''Enflasyon sepetinde kiranın yüzde 6,8 olan ağırlığı 2026'da düşürülecek.

Dar gelirli kağıt üstünde düşen enflasyona göre gelir artışı alacak ama yüksek kira ödemeleri devam edecek.'' sözleriyle TÜİK'in yapmayı planladığı değişikliğe tepki gösterdi.

Son on yılda kaç kat arttı?

TÜİK'in 2026'dan itibaren enflasyon sepetinde yapacağı hesaplama değişikliğiyle şu anda yüzde 6.8'lik ağırlığı olan kira ödemelerinin yüzde 4'lere çekilmesi bekleniyor.

Son on yılda ortalama 22 kat artan konut fiyat artışı, büyükşehirlerde 25 kat artış olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK'in Hane Halkı Bütçe Harcama verilerine göre 2024'de gelirin yüzde 38.4'ü kiraya gidiyor. Bu oranın 2025 için yüzde 40'ı bulması bekleniyor.