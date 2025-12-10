Son Mühür- Türkiye genelinde kuruyemiş fiyatları, zirai don ve kuraklık kaynaklı rekolte kayıpları nedeniyle hızla yükseldi. Ürün kalitesi ve satış bölgesine göre değişen fiyatlarda zam şampiyonu ise yine gün kurusu kayısı oldu.

Kayısıda fiyat ikiye katlandı

NTV'nin haberine göre; Kuruyemişçiler, kayısı üretiminin merkezi Malatya’da bu yıl ciddi bir verim kaybı yaşandığını aktardı. Bir esnaf, durumu şöyle özetledi: “Sıkıntı büyük, bu sene yüzde 10 civarı ürün çıkmış.”

Geçen yıl 900 liradan satılan gün kurusu kayısı, bu yıl 1.800 liraya yükselerek fiyat artışında ilk sıraya yerleşti.

Antep fıstığında rekor yükseliş

Antep fıstığı fiyatları da tüketiciyi zorluyor. İç Antep fıstığının kilogramı 3.600 TL seviyesine kadar çıktı.

Diğer fiyatlar şöyle:

Kabuklu Antep fıstığı: 2.000 TL

Siirt fıstığı: 1.800 TL

Fındık fiyatı kaliteye göre değişiyor

Fındıkta geniş bir fiyat aralığı bulunuyor. Ürünün kalitesine göre kilogram fiyatı 1.800 TL ile 2.300 TL arasında değişiyor.

Kuru incirde fiyat 1.500 TL’ye yükseldi

Kuraklığın etkilediği bir diğer ürün kuru incir oldu. Geçen yıl 900 TL olan incirin kilogramı bu yıl 1.500 TL’den satışa sunuluyor.

Ceviz ve bademde artış sürüyor

Ceviz ve bademde de belirgin bir fiyat artışı yaşandı:

Ceviz kilogram fiyatı: 1.200 TL’den başlıyor

Badem: Geçen yıl 800 TL iken bu yıl 1.400–1.600 TL aralığında satılıyor

Tüketici artan fiyatlar karşısında zorlanıyor

Kuruyemişteki fiyat artışlarının; don, kuraklık ve üretim maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle yıl boyunca devam edebileceği belirtiliyor. Esnaf, rekolte kayıplarının telafi edilmemesi halinde yeni zamların da kaçınılmaz olacağını ifade ediyor.