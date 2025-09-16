Son Mühür- Bir süredir düşüş haberleriyle gündeme gelen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu kez tam tersi bir tablo çizdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi böylece 11 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydetti.

Endeks haftanın ikinci işlem günü olan 16 Eylül Salı gününe yüzde 0.31'lik yükselişle 11.034 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda keyifler yerinde...



Yıl sonuna kadar toplamda üç kez faiz indirimi yapması beklenen Fed'in 75 baz puanı bulacağı düşünülen indirim sinyali küresel piyasalarda risk iştahını artırmaya devam ediyor.

ABD ve Çin araaında devam eden gümrük tarifeleri ve TikTok'un geleceğiyle ilgili görüşmelerde de anlaşma sinyalleri geliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Son kararı Trump ve Şi Jinping verecek.

Öte yandan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, Senato'dan onay aldı.

ABD'de borsalarında yüzler gülmeye devam ediyor.

Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrederken Asya borsalarında Japonya ve Güney Kore endeksleri rekor yükselişlere sahne oldu.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Altın ve petrolde son durum ne?



Son dönemde rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 688 dolarda işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da İsrail kaynaklı jeopolitik risklerin artmasıyla yüzde 0,2 yükselişle 67,54 dolarda seyrediyor.