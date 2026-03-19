Son Mühür / Merve Turan- Ramazan Bayramı öncesinde Onur Emrah Yıldız, belediye personeliyle bayramlaşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi. Günün erken saatlerinde saha ekipleriyle başlayan program, idari binadaki ziyaretle devam etti.

Sahada çalışan personele yakın temas

Bayramlaşma programına şantiye alanında görev yapan personelle başlayan Başkan Yıldız, sahadaki çalışanlarla tek tek sohbet etti. Emek ve özverinin önemine dikkat çeken Yıldız, çalışanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çiğli’mize hizmet yolunda en büyük gücümüz sizlersiniz. Gösterdiğiniz emek ve gayret için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.”

Belediye binasında ekip ruhu vurgusu

Şantiye ziyaretinin ardından belediyenin idari binasına geçen Yıldız, burada görev yapan personel ve birim müdürleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşmada ekip çalışmasının önemine dikkat çekildi.

Başkan Yıldız, belediye hizmetlerinin ekip ruhuyla daha güçlü hale geldiğini belirterek, “Çiğli Belediyesi olarak büyük bir aileyiz.

Dayanışma içinde, aynı hedef doğrultusunda çalışarak ilçemize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Bayramlaşma programının sonunda tüm personele ve vatandaşlara seslenen Yıldız, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren özel günler olduğuna vurgu yaptı. Yıldız, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm mesai arkadaşlarımızın ve hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar; sevgi, saygı ve dayanışmayı pekiştiren özel günlerdir.

Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, huzur ve kardeşlik dolu nice mutlu bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum.”