Döviz piyasalarında haftanın ikinci günü sınırlı yükselişlerle başladı. Küresel ekonomik gündem ve iç piyasadaki beklentiler yatırımcıların dövize yönelimini artırıyor. 16 Eylül 2025 sabahı itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 41,31 TL, euro 48,75 TL, sterlin ise 56,36 TL seviyesinden işlem görüyor.

16 Eylül 2025 İstanbul Kapalıçarşı Döviz Fiyatları

Döviz piyasalarında bugün sakin bir seyir izleniyor. Dolar/TL kuru 41,20 seviyelerinde işlem görürken, alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar

Alış: 41,3143 TL

Satış: 41,3198 TL

Euro

Alış: 48,7240 TL

Satış: 48,7560 TL

Sterlin

Alış: 56,3170 TL

Satış: 56,3620 TL