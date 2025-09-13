Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,33 değer kaybetti.

Yatırımcılar hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken, altın ve döviz piyasasında ise farklı yönlü hareketler yaşandı.

Altın fiyatları yükseldi, dolar hafif değer kazandı, Euro ise yatay seyrini korudu.

Borsa değer kaybetti

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 10.265,70 puanını ve en yüksek 10.735,22 puanını gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,33 düşüşle 10.372,04 puandan haftayı tamamladı.

Hisse senetlerinde yaşanan bu değer kaybı, yatırımcıların hafta boyunca temkinli hareket etmesine yol açtı.

Altın fiyatları yükseldi

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,85 artarak 4 bin 857,1 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,84 oranında artışla 32 bin 793 liraya çıktı.

Geçen hafta 7 bin 987 lira olan çeyrek altının fiyatı ise yüzde 1,87 artışla 8 bin 136 liraya ulaştı.

Dolar değer kazandı, euro yatay seyretti

ABD doları bu hafta yüzde 0,11 oranında değer kazanarak 41,3680 liraya çıktı. Euro ise haftayı yatay seyirle 48,5110 lira seviyesinde kapattı.

Döviz piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını yeniden gündeme getirdi.

Fonlar değer kaybetti

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55, emeklilik fonları ise yüzde 0,47 oranında değer kaybetti.

Kategorilerine göre incelendiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıran grup yüzde 3,58 artışla “kıymetli maden” fonları oldu.