Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, İzmir'in en köklü sosyal alanlarından biri olan Büyükpark içindeki kuru havuzu baştan aşağı yeniledi. Uzun süredir bakım programına alınmayı bekleyen alan, yürütülen çalışmalarla modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Ekipler, havuzun zeminine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin hizmet vizyonunu temsil eden "Kuzey Yıldızı" mottosunu işledi. Yenilenen alan, parkı ziyaret eden Bornovalılardan tam not aldı.

Üç renkli tasarım ve su jetleri

Yenileme projesi kapsamında havuz tabanı mavi, beyaz ve sarı tonlarla boyandı. Parkın yeşil dokusu ve çevresindeki bayraklarla uyum sağlayan kuru havuz, fışkıran su jetleriyle donatıldı. Bu sistem, çocuklara güvenli bir oyun alanı sağlarken, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar için de dinlendirici bir atmosfer oluşturuyor. Havuzun tam merkezine yerleştirilen parlak yıldız motifi ise ilçenin yeni dönemdeki dinamizmini simgeliyor.

"Hiçbir tesis atıl kalmayacak"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Büyükpark’taki dönüşümün kente estetik katma ve yaşam kalitesini artırma vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti. Büyükpark'ın ilçenin kalbi olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, projeye dair şu bilgileri verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, hiçbir tesisimizin atıl kalmayacağını ve kente yakışır estetik alanlar oluşturacağımızı vurgulamıştık. Bu havuz projesi de hizmet anlayışımızın yol göstericisi olan Kuzey Yıldızı mottomuzun bir yansımasıdır. Amacımız, Bornovalıların yaşam kalitesini artırmak ve çocuklarımıza çok daha enerjik, güvenli ve rengarenk bir kent bırakmaktır."