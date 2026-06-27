Son Mühür - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) 18 Haziran’da düzenlediği ihale kapsamında satışa sunduğu Point Bornova AVM’nin yeni sahibi belli oldu.

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'Yes Oto' yeni sahibi oldu

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş., İstanbul merkezli araç kiralama şirketi olarak Point Bornova AVM’nin yeni sahibi oldu. İzmir Otogarı’nın hemen karşısında yer alan ve tahmini satış bedeli 1,7 milyar TL olarak açıklanan alışveriş merkezi için düzenlenen ihaleyi, şirket bu rakamın üzerindeki teklifiyle kazandı.

Dünyaca ünlü araç kiralama markalarının işletmecisi

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş., CEO’luk görevini Özarslan Tangün’ün yürüttüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Malatyalı iş insanı Adnan Başdemir’in üstlendiği bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, dünyaca tanınan araç kiralama markaları Enterprise, National Car Rental ve Alamo’nun Türkiye lisansörü ve işletmecisi konumunda bulunuyor. 1990 yılında kurulan Yes Oto, 1997’den bu yana National Car Rental markasıyla Türkiye’de hizmet veriyor.

Türkiye’de günlük araç kiralama hizmetini başlatan öncü şirketlerden biri olan Yes Oto, havayollarıyla entegre ilk online araç kiralama sistemlerinden birini de hayata geçirdi. Şirket ayrıca, Anadolu Grubu bünyesindeki ikinci el araç ve ekspertiz platformları ikinciyeni.com ile Carwizz’i kısa süre önce Anadolu Grubu’ndan satın almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi