Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi çatısı altında kurulan Bornova Arama Kurtarma (BAK) ekibi, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile birlikte düzenlenen geniş kapsamlı bir deprem tatbikatına imza attı.

Gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan çalışmada, ekipler hem enkaz altında arama hem de yaralılara tıbbi müdahale aşamalarını başarıyla tamamladı.

Titiz bir çalışma yürütüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında vakit kaybetmeden kurulan ve kısa süre içinde gerekli tüm kurumsal hazırlıklarını tamamlayan BAK ekibi, bu tatbikatla yeteneklerini sahada sergilemiş oldu.

Afet senaryosunun bildirilmesiyle beraber hızla harekete geçen ekip, tam teçhizatlı ekipmanlarıyla tatbikat alanına ulaştı.

Operasyonun yönetileceği çadırlar kısa sürede kurulurken, enkaz bölgesinde "tam sessizlik" kuralı uygulanarak arama çalışmalarına başlandı.

Klasik fiziki gözlemin dışına çıkıldı

Ekipler, depremzedelerin yerini belirlemek için klasik fiziki gözlemin dışında, akustik dinleme cihazları ve sesli çağrı yöntemlerini kullandı.

Enkaz altında olduğu varsayılan depremzedelere ulaşıldığında, kesici ve delici aletlerle güvenli geçiş yolları açıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan afetzedeler, bekletilmeksizin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine teslim edildi.

"Her türlü olumsuzluğa karşı tetikte bekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tatbikatın sonrasında ekiplerin performansı hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir’in birinci derece deprem kuşağında olduğuna vurgu yapan Eşki,

"Umarım böyle bir felaketi hiçbir zaman yaşamayız ve bu ekiplere ihtiyaç duyulmaz ama biz her an göreve hazır olmak zorundayız.

BAK ekibimiz, enkaz başında can kurtarmak adına saniyelerin bile ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde. Profesyonel bir yaklaşımla, her türlü olumsuzluğa karşı tetikte bekliyoruz." ifadelerini kullandı.