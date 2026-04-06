Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in tarihi miraslarından Paterson Köşkü'nün çevresindeki atıl alan, Bornova Belediyesi’nin kapsamlı müdahalesiyle hem can dostlar hem de vatandaşlar için modern ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürüldü. Bölgedeki kirlilik ve yangın riski bertaraf edilirken, sokak hayvanları için yeni yaşam üniteleri kuruldu.

Tarihi mirasın çevresinde kapsamlı dönüşüm hamlesi

Bornova’nın en köklü simgeleri arasında yer alan 167 yıllık Paterson Köşkü, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünmüştü. Ancak köşkün çevresini çevreleyen geniş arazinin bakımsız kalması, zamanla hem çevre kirliliğine hem de güvenlik zafiyetlerine yol açtı. Bornova Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepleri ve bölgedeki hijyen sorunlarını dikkate alarak, sorumluluk alanında olmamasına rağmen mülkiyeti Bakanlığa ait olan bu stratejik noktada büyük bir değişim başlattı. Özellikle "Kedili Park" olarak adlandırılan bölge, belediyenin müdahalesiyle sağlıksız görüntüsünden tamamen arındırıldı.

Can dostlar için hijyenik ve modern yaşam alanı

Bornova Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalara, Hayatı Onlarla Paylaşan Eller Derneği (HOPEDER) üyeleri de gönüllü destek verdi. Halk arasında sokak kedilerinin sığınağı olarak bilinen Kedili Park’taki yabani otlar temizlenirken, zamanla yıpranan ve hastalık riski taşıyan eski kedi yuvaları yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri, bu yuvaların yerine daha dayanıklı, estetik ve hijyenik koşullara uygun yeni kedi kulübelerini yerleştirerek can dostların barınma kalitesini artırdı. Bu adım, hem hayvan refahını koruma altına aldı hem de parkın estetik görünümünü yeniden kazandırdı.

Yangın riski ve güvenlik tehditlerine karşı önlem

133 dönümlük devasa bir araziye yayılan Paterson Köşkü yerleşkesi, restorasyon panolarının arkasında kalması sebebiyle kontrolsüz çöp birikimine ve aşırı otlanmaya maruz kalmıştı. Özellikle yaz döneminde kuruyan bu otların ciddi bir yangın potansiyeli taşıması, çevre sakinlerini tedirgin ediyordu. Bornova Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu kapsamlı temizlik operasyonu, olası bir yangın felaketinin önüne geçerken bölgeyi metruk bir yapıdan çıkarıp nefes alan bir kentsel noktaya dönüştürdü. Yapılan müdahale sayesinde alan, hem asayiş hem de sağlık açısından Bornova’ya yakışır bir forma kavuşturuldu.

"Kentin her noktasında güvenlik ve sağlık önceliğimizdir"

Çalışmaların ardından açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılan hizmetin sadece bir temizlik faaliyeti değil, kentsel bir aidiyet ve sorumluluk örneği olduğunu ifade etti. Paterson Köşkü çevresinin ilçenin kimliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Başkan Eşki, alanın bakımsız kalmasına seyirci kalmadıklarını dile getirdi. Eşki, temel hedeflerinin Bornovalıların huzur içinde vakit geçirebileceği, aynı zamanda sokaktaki canlıların da sağlıklı standartlarda yaşamını sürdürebileceği bir kent atmosferi oluşturmak olduğunu vurguladı.

Kedili Park Bornovalıların yeni nefes alanı oldu

İyileştirme çalışmalarıyla birlikte Kedili Park, risk faktörlerinden arındırılarak düzenli ve güvenli bir dinlenme alanı statüsüne geri döndü. Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri önündeki bu geniş koridorun temizlenmesi, çevre sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü bu çevre düzenleme hamlesi, hem doğanın hem de sosyal yaşamın uyum içinde olduğu bir örnek teşkil ederken, Paterson Köşkü’nün tarihi dokusuna gölge düşüren tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdı.

