Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bosna Hersek’in Tuzla kenti heyetini konuk ederek güneş, rüzgar ve biyogazdan enerji üretimi projelerini paylaştı. Eşki, “Rüzgar Ağaçları’nı ilk biz getireceğiz, üretimini de Bornova’da yapacağız” dedi. Tuzla heyeti ise sanayi ve turizm potansiyelini tanıtan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sanayi ile güçlü bağlar kuruluyor

Başkan Eşki, Bornova’da sanayi sitelerinin başkan ve yönetimleriyle düzenli toplantılar yaptıklarını belirterek, işleyişe destek verdiklerini ve iş birliklerini güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Üç kaynaktan enerjiyle sıfır karbon hedefi

Eşki, Bornova Belediyesi’nin yalnızca güneş değil, rüzgar ve biyogaz kaynaklarını da kullanarak enerji üretmeyi planladığını ifade etti. “Üç kaynaktan elektrik üreterek hem enerji ihtiyacında hem de karbon emisyonu konusunda artıya geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Rüzgar ağaçlarında yerli üretim vizyonu

Türkiye’de ilk kez Bornova’da uygulanacak “Rüzgar Ağaçları” projesinin yerli üretimle hayata geçirileceğini belirten Eşki, üretim kapasitesine ulaşıldığında Tuzla’ya da örnek gönderebileceklerini söyledi.

Dönüşümün üç ekseni

Bornova Belediyesi’nin temel hedeflerini “dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve kentsel dönüşüm” olarak sıralayan Eşki, yenilenebilir enerji yatırımlarının küresel sorumluluk olduğunun altını çizdi.

“Bosna Hersek bizim kardeşimiz”

Tuzla ile ilişkilerin teknik boyutunun yanı sıra güçlü duygusal bağlara dayandığını ifade eden Eşki, “Bosna-Hersek’i kendimizden ayrı görmüyoruz. Onlara faydamız olacaksa bu bizi ayrıca mutlu eder” dedi.

Tuzla’dan sanayi ve turizm sunumu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Zijad Lugavić, kentin sanayi, kültürel miras, doğal güzellikler ve turizm etkinliklerini tanıttı. Tuzla Kanton Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedret Kikanović de olası iş birliklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kültürel bağlar güçlendi

Görüşme sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Başkan Eşki, Tuzla heyetine Homeros heykeli armağan etti, misafirlerine Bornova Merkez’deki Tarihi Çarşı’yı gezdirerek ilçenin kültürel dokusunu tanıttı.