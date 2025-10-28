Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında kadınlar ve çocuklara yönelik tarihi bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşı’nın simge mekanlarından Belkahve Ata Anı Evi’ne düzenlenen gezide, Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nden 4-6 yaş grubundaki minikler ile Kent Bostanları’nda üretim yapan kadınlar bir araya geldi.

Tarihi yolculuk ve Cumhuriyet bilinci

Katılımcılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’i ilk kez gördüğü Belkahve’de Kurtuluş Savaşı dönemine ait materyaller ve yayınları inceleme fırsatı buldu. Minikler eğitmenleri eşliğinde Atatürk ve milli mücadele üzerine sohbet etti, kadınlar ise hem tarihi atmosferi hissetti hem de sosyal projeler hakkında bilgi aldı.

Keyifli ve öğretici bir gün

Gezide çocuklar ve kadınlar, Bornova’nın kültürel değerlerinden birini yerinde tanıdı. Program boyunca hatıra fotoğrafları çekildi, Cumhuriyet’in tarihi yolculuğuna dair bilgiler öğrenildi ve etkinlik keyif dolu anlarla tamamlandı.

“Cumhuriyet bilincini nesillerimizle büyütüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 102’nci yılında, Bornovalıların Cumhuriyet’in kazanımlarını derinden hissetmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Belkahve Ata Anı Evi gibi simge noktalar, geçmişimizi geleceğe taşıyan hafıza mekanlarıdır. Çocuklarımız ve kadınlarımızla bu bilinci paylaşmak büyük bir mutluluk.”