Son Mühür/ Beste Temel- Denizleri koruma bilincini yaymak ve ekosisteme katkıda bulunmak amacıyla, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve yerel yönetim iş birliğiyle Karşıyaka'da kapsamlı bir kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. DenizTemiz Derneği/TURMEPA, Koç Şirketler Grubu gönüllüleri ve İzmir Doğa Severler Topluluğu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle bir araya gelerek sahil şeridini atıklardan arındırdı. Bostanlı sahili ve Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan eş zamanlı olarak başlayan bu anlamlı programa, toplamda yüzden fazla çevre gönüllüsü katıldı.

Yüzden fazla gönüllü karadan ve denizden destek verdi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı kara ekibinin de lojistik destek sağladığı temizlik etkinliğine, DenizTemiz Derneği ve Koç Şirketler Grubu'ndan oluşan 80 kişilik güçlü bir gönüllü grubu ile İzmir Doğa Severler Topluluğu'ndan 25 üye aktif olarak katıldı. Doğa ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu gönüllü faaliyette, katılımcılar sadece karadan değil, aynı zamanda denizden de yoğun bir çaba sarf etti. Etkinlik sonunda, yalnızca bir saatlik çalışma ile kıyıdan ve denizden toplamda yaklaşık 300 kilogram ağırlığında atık toplanarak çevreye verilen zararın boyutları gözler önüne serildi.

Plastik atıklar ön planda: Kirletmemek esas mesaj

Toplanan 300 kilogramlık atığın büyük bir bölümünü, doğada uzun yıllar yok olmayan plastik bazlı malzemeler oluşturuyordu. Atıklar arasında özellikle plastik şişeler, kapaklar, çeşitli gıda ambalajları, metal içecek kapakları, pipetler ve sigara izmaritlerinin yoğunluğu dikkat çekti. Gönüllüler tarafından ayrıştırılan bu atıklar, imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi. Etkinlik sonunda, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla önemli bir mesaj yayımlandı: "Denizlerimiz bizler için çok önemli. Temizlemekten öte, asıl olan kirletmemektir. Küçük bir hareket, çevremizde büyük bir fark yaratabilir." Bu temizlik hareketi, kurumsal sorumluluk, sivil toplum inisiyatifi ve bireysel duyarlılığın birleşimiyle İzmir kıyılarının korunması için atılmış değerli bir adım oldu.