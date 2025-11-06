Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, çevre dostu belediyecilik çalışmalarını bilimsel temellerle güçlendirmek için Yaşar Üniversitesi ile “Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi İş Birliği Protokolü” imzaladı. Protokole Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu imza attı. Bu kapsamda Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve S.S. İzmir Çevreci Atık Toplayıcılar Kooperatifi ortaklığında üniversite yerleşkesinde sürdürülebilir atık yönetimi modeli hayata geçirilecek.

Atıklar kaynağında ayrıştırılacak

Protokol, kampüs içerisinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Aynı zamanda sokak toplayıcılarının sosyal güvenceyle sisteme dahil edilmesi amaçlanıyor. Proje, 02.01.2025 tarihinde yürürlüğe giren Bornova Belediyesi ile kooperatif arasındaki protokolün devamı niteliği taşıyor.

Döngüsel ekonomi modeli

Yaşar Üniversitesi, kurulacak entegre atık yönetim sistemi için Bornova Belediyesi’ne akademik destek sağlayacak. Üniversite kampüsünde oluşan değerlendirilebilir atıkların yeniden kullanımı ve döngüsel ekonomiye kazandırılması için disiplinli ve sürdürülebilir bir model uygulanacak.

Eşki: hedefimiz yeşil dönüşüm

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, protokolün önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yapmayı planladığımız üç büyük dönüşümden biri yeşil dönüşüm. Bunun temel ayağı geri dönüşüm. Yaşar Üniversitesi’nin bilgi ve deneyimiyle iş birliği yapmak bizi çok mutlu etti. Bornova’nın bu alanda öncü olması için tüm adımları hızla atacağız.” Eşki, destekleri dolayısıyla Yaşar Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Kazançoğlu: hem çevre hem sosyal fayda

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, projenin çevre ve sosyal sorumluluk açısından önemli olduğunu vurguladı: “Döngüsel ekonomi üniversitemizin öncelikli araştırma alanlarından biri. Türkiye’de bu konuda en çok akademik yayın yapan üniversiteyiz. Bornova Belediyesi’nin öncü yaklaşımı bizleri memnun ediyor. Bu iş birliği gelişerek devam edecek.”

Bornova’nın yeşil vizyonu

Yeni iş birliği, Bornova Belediyesi’nin yeşil dönüşüm, temiz enerji ve sürdürülebilir kent hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, Bornova’nın çevre dostu yerel yönetim modeli ve akademik iş birlikleri açısından örnek gösterilmesini sağlayacak.