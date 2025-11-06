Aliağa Belediyesi’nin projeleri arasında yer alan Aliağa Gençlik Merkezi ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi, sahip olduğu yarı olimpik yüzme havuzlarıyla İzmir’de su sporlarının gelişimine öncülük ediyor.

Son yıllarda spora yaptığı yatırımlarla dikkat çeken belediye, kente kazandırdığı modern tesislerle hem amatör hem profesyonel sporcuların yetişmesine olanak sağlıyor.

İzmir’e örnek olan iki modern yüzme tesisi

Son 10 yılda spor altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar atan belediye, iki yarı olimpik havuzun da bulunduğu bu merkezlerle birlikte kentin spor profilini yukarı taşıdı.

Donanımlı spor kompleksleri, güvenli eğitim ortamı ve profesyonel antrenör kadrosuyla Aliağa, özel günlerde bölge çapında yüzme yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

Aliağalı yüzücüler Türkiye finallerine hazırlanıyor

Bu merkezlerde yetişen genç yüzücüler, bölge yarışmalarında elde ettikleri derecelerle 2025 sezonunda adından söz ettirmeyi başardı.

Aliağa’nın başarılı sporcuları, 27–30 Kasım tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek Türkiye finallerinde ilçeyi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yüzme branşındaki başarı grafiği her yıl yükselirken, bölgesel müsabakalarda elde edilen dereceler Aliağa’yı su sporlarında bir marka haline getiriyor.

Spor okullarında yüzlerce çocuk ve genç eğitim alıyor

Aliağa Belediyesi spor okulları; cimnastik, karate, taekwondo, güreş, basketbol, futbol, tenis ve yüzme gibi birçok branşta yüzlerce çocuğa ve gence eğitim veriyor.

Yüzme branşı ise katılım yoğunluğu ve başarı oranıyla öne çıkıyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde yıl boyunca devam eden eğitimlerde öğrenciler temel yüzme tekniklerini öğrenirken yarışmacı seviyesine kadar geliştiriliyor.

Havuzlardan her yaştan Aliağalı yararlanıyor

Yarı olimpik yüzme havuzları yalnızca lisanslı sporculara değil, toplumun tüm kesimlerine hizmet veriyor. 7’den 70’e her vatandaşın katılabildiği kurslar, serbest yüzme seansları ve açık seans programlarıyla yüzlerce Aliağalı düzenli olarak tesislerden yararlanıyor.

Özellikle yaz dönemlerinde çocuk ve gençlere yönelik eğitimlere yoğun talep gösterilirken, yıl boyunca devam eden spor okulları ilçede yüzme kültürünü güçlendiriyor.

Aliağa’nın spor vizyonu genişliyor

Aliağa Belediyesi, geliştirdiği spor altyapısı ve yeni yatırımlarla İzmir’in kuzey bölgesinde spor turizmini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yarı olimpik havuzlardan yetişen sporcuların ulusal yarışmalara katılması ise kentin spor vizyonuna önemli katkı sağlıyor.