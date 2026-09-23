Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümlerine karşı harekete geçen belediye ekipleri Işıkkent bölgesinde adeta şafak denetimine çıktı. Çalışmaları yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zabıta ekiplerinin kritik noktalarda 7/24 gece nöbeti tuttuğunu belirtti.

“Bütün kamyonlarımız molozlar için görev yapacak”

Başkan Ömer Eşki, kaçak dökülen molozların Bornova’ya büyük bir mesai ve emek kaybı yaşattığına dikkat çekerek "Yol, park ve temizlik işlerinde görev yapan bütün kamyonlarımızı rutin işlerinden çekiyoruz. Önümüzdeki üç gün boyunca bu araçların tamamı Bornova’daki molozların toplanması için görev yapacak" dedi.

Başkan Eşki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında da incelemelerde bulundu. Ayakkabı atıklarını artık kapıdan topladıklarını belirten Eşki, şu bilgileri verdi:

"Fakat bu bölge yıllardır diğer ilçelerden ayakkabı üreticilerinin getirip çöp attığı bir yerdi. Artık temizlendiği ve gerekli önlemler alındığı için buraya çöplerini atamayanlar, yakındaki başka alanlara çöplerini atıyorlar. Yaptığımız çalışmaya da şiddetle karşı çıkmışlardı. Fakat şimdi bu ortamı görünce aslında ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı daha da yakından anlamış oluyoruz. Önlemleri aldıkça, düzene soktukça bunlar zamanla yok olacak."

Atıkların kapıdan toplanması genişletilecek

Çevre kirliliğine yol açan birçok plastik ürünün de bu alanlara atıldığını ifade eden Başkan Eşki, uygulamanın kapsamının genişleyeceğini müjdeleyerek,

"Ayakkabıcılar bölgesinde bir süredir yürüttüğümüz çalışma artık yavaş yavaş hurdacılar bölgesine ve Bornova'daki tüm üreticilere doğru gidecek. Bu çöpleri, sanayi atıklarını kapılarından alacağız ve 15 Ekim'den sonra yeni kuracağımız tesiste bertaraf edeceğiz. Temel amacımız yerinde bertaraf etmek, yerinde yok etmek. Molozlarla ilgili de çalışmalarımızı çok daha hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Yakında bu görüntülerin hiçbiriyle karşılaşmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

“Bu yapılanlar büyük bir çevre ve insanlık suçudur”

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent'ten tüm İzmir halkına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Doğamız, derelerimiz, her tarafımız ne yazık ki çok acımasızca kirletiliyor. Bu yapılanlar büyük bir çevre ve insanlık suçudur. Bu temizlik operasyonu bizlere büyük bir mesai kaybı yaşatacak, yapmamız gereken diğer projeleri ertelememize neden olacak. Hem zabıta arkadaşlarımızın diğer denetim alanlarını hem de farklı birimlerdeki personelimizi bu bölgelere aktarmak zorunda kalıyoruz. "Biz belediye olarak teknolojik imkanlarımızla, kameralarla ve zabıta denetimlerimizle sıkı takipteyiz. Ancak vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kaçak döküm yapanları belediyemize bildirsinler. Bu sorunu hep birlikte aşalım. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve bu mücadelede vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz.”