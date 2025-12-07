Son Mühür/ Seçil Ünlü- Bornova Belediyesi tarafından altı farklı noktada hayata geçirilen Kent Bostanları projesi, kış mevsiminin bereketini topluyor. Yüzlerce üretici kadın, kendi elleriyle yetiştirdikleri kışlık sebzelerin hasadını büyük bir coşkuyla gerçekleştirirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de eşi Beste Eşki ile birlikte EVKA-4 bölgesindeki bostanlarda kadınların hasat sevincine ortak oldu. Başkan Eşki, bu alanların yalnızca tarımsal üretimi teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayarak, yeni bostanların Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi mahallelerinde de kurulacağını müjdeledi. Bornova genelinde toplamda 25.900 metrekarelik bir alanda yüzlerce kadın, doğal ve sağlıklı ürünler yetiştiriyor.

EVKA-4’te kışlık ürünlerin hasat coşkusu

İlçenin altı farklı noktasında açılan kent bostanlarında hasat heyecanı doruktaydı. Üretici kadınlar, büyük bir emekle büyüttükleri karnabahar, ıspanak, brokoli ve lahana gibi kış sebzelerini toplamanın mutluluğunu yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin en geniş kent bostanının yer aldığı EVKA-4’te, eşi Beste Eşki ile birlikte hasat faaliyetlerine katılarak üretici kadınların heyecanına ortak oldu.

Başkan Eşki: "Emek ektik, vatandaşımızın tebessümünü hasat ediyoruz"

EVKA-4'teki hasat buluşmasında bir konuşma yapan Başkan Ömer Eşki, kent bostanlarının sosyal, ekonomik ve toplumsal katkılarına dikkat çekti. Eşki, "Şu anda Türkiye'nin en büyük kent bostanlarından birindeyiz. Bu bostan, sadece karalahana, brokoli veya ıspanak yetiştirilen bir yer değil; aynı zamanda toplumcu belediyecilik anlayışını, tarımı halkla buluşturmayı, ev hanımlarına keyifli bir sosyal uğraş sunmayı, muhtarlarla işbirliğini ve vatandaşla bütünleşmeyi temsil ediyor," dedi. Sözlerine devam eden Başkan Eşki, "Biz buraya her şeyden önce emek ektik. Bugün ise bu emeğin karşılığında vatandaşlarımızın yüzündeki tebessümü hasat ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Üretim alanları genişliyor: Yeni bostanlar yolda

Başkan Eşki, bu faydalı faaliyetlerin Bornova genelinde mümkün olduğunca artırılacağını açıkladı. "Buraya en büyük bostanı yapmıştık. Şimdi daha büyüklerini Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi gibi farklı mahallelerde de hayata geçireceğiz," diyen Eşki, mahalle muhtarlarının da projeye olan ilgisine değindi. Bostanların sürekli kullanımda olacağını belirten Başkan Eşki, "Vatandaşlarımız, talep ettikleri sürece bu kent bostanlarından hasat etmeye devam edecekler. Diğer talepler için ise atıl durumdaki parklarımızı ve boş alanlarımızı Tarım Müdürlüğümüz titizlikle değerlendirecek. Bu sayede hem kent bostanı sayısını hem de bu projeden faydalanan vatandaş sayısını ve elde ettiğimiz hasat miktarını önemli ölçüde artıracağız," şeklinde konuştu.

9 mahallede 25.900 m² alan ve ücretsiz tohum desteği

Bornova Belediyesi'nin uyguladığı bu sosyal projede, programa katılan kadınlara kişi başı 25 metrekarelik üretim alanları tamamen ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Ayrıca fideler de belediye tarafından sağlanıyor. Bu destek sayesinde kadınlar, hem yaz hem de kış mevsimine uygun doğal sebzeler yetiştirerek ev ekonomilerine somut bir katkı sağlıyor ve ailelerini güvenilir, doğal ürünlerle besliyor.