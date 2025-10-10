Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Belediyesi, ilçede sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturma ve sıfır atık hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adımı hayata geçirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, mahalle muhtarlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Bu program ile, atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve miktarının azaltılması konularında farkındalığın tabana yayılması hedefleniyor. Muhtarlar, aldıkları eğitimlerle birlikte kendi mahallelerinde bu çevresel dönüşümün öncüsü ve uygulayıcısı konumuna geliyor. Bu yaklaşım, belediyenin çevreci vizyonunu doğrudan yerel yönetimlerin en küçük birimine aktararak etkinliği maksimize etmeyi amaçlıyor.

Atık yönetimi, kompost ve karbon ayak izi eğitimi

Belediyenin Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim ve atölye programları, muhtarlara pratik ve teorik bilgiler sunuldu. Katılımcılara, günlük yaşamda karşılaşılan farklı atık türleri, bunların doğru kaynakta ayrıştırma yöntemleri, geri dönüşüm süreçlerinin işleyişi, bitkisel atık yağ yönetimi ve tehlikeli atıkların güvenli bertarafı gibi hayati konularda uygulamalı bilgiler verildi. Eğitimin odak noktalarından biri de kompost yapımı oldu. Pazar yerlerinden ve ağaç budama faaliyetlerinden elde edilen organik atıkların, nasıl yüksek kaliteli komposta dönüştürüleceği konusunda örnek uygulamalar ve pratik yöntemler gösterildi. Ayrıca, her bir bireyin ve mahallenin karbon ayak izi ölçümü konusunda bilinçlenmesi için de eğitimler verildi. Program, muhtarların döngüsel ekonominin somut örneklerini gördüğü "Atıktan Sanata" temalı atölye gezisiyle sona erdi.

Başkan Eşki: "Sürdürülebilir gelecek yerelden başlar"

Eğitim çalışmalarını yakından takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çevre politikalarında toplumsal katılımın ve yerel liderliğin önemine dikkat çekti. Başkan Eşki, yaptığı açıklamada: “İklim değişikliğiyle mücadele artık sadece uluslararası arenada alınan büyük kararlarla değil, bizzat yerelden, mahallelerimizden başlayan küçük ama kararlı adımlarla mümkündür. Muhtarlarımız, bu büyük dönüşümün en güçlü halkasını oluşturmaktadırlar,” dedi. Eşki, Bornova'da yaşayan her vatandaşın doğaya duyarlı, atığını doğru bir şekilde ayrıştıran ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini benimseyen bir kent kültürüne katkı sunmasını istediklerini vurguladı. Eşki, "Amacımız, iklim dostu Bornova’yı hep birlikte, el birliğiyle inşa etmektir," ifadeleriyle çevre hedeflerinin topyekûn bir çaba gerektirdiğini belirtti.

Sıfır atık hedefleri okul ve pazarlara yayılacak

Bornova Belediyesi, bu eğitim programıyla yakaladığı ivmeyi daha da genişletmeyi planlıyor. Muhtarlarla başlayan bu farkındalık ve eğitim sürecinin önümüzdeki dönemde okullar, pazar yerleri ve site yönetimleriyle yapılan işbirlikleriyle artırılması hedefleniyor. Bu stratejiyle, sıfır atık hedefleri doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak, döngüsel ekonomiyi etkin bir şekilde desteklemek ve tüm vatandaşların çevre bilincini kalıcı olarak yükseltmek amaçlanıyor. Belediye, atıktan değere uzanan bu süreci kalıcı bir kent politikasına dönüştürerek Bornova’nın çevresel sürdürülebilirlik çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor.