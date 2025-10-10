Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Gözde Naz Terzi, “Tora” adlı animasyon filmiyle Avrupa’da büyük bir başarıya imza attı.

Ormanda yaşayan bir kaplanın kendini kabullenme hikayesini anlatan animasyon, İrlanda merkezli Global Undergraduate Awards (Küresel Lisans Ödülleri) yarışmasında birincilik elde etti.

“Tora”: Kendini kabullenmenin hikayesi

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Gözde Naz Terzi, bitirme projesi olarak hazırladığı “Tora” adlı animasyonla dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 3 dakika süren ve tamamen el çizimleriyle hazırlanan filmde, vücut dismorfisi (beden algısı bozukluğu) yaşayan bir kaplanın, kusursuzluk arayışı içindeki yolculuğu ve sonunda kendisiyle barışma süreci anlatılıyor.

Yaklaşık dört ay süren yoğun bir çalışma sürecinin ürünü olan animasyon, ‘Görsel Sanatlar’ kategorisinde Avrupa birinciliği kazandı.

Çizimlerden sahne tasarımına ve kurguya kadar her detayı kendi elleriyle yapan Terzi, yarışmada Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

“Kendime ve ürettiğim işe inandım”

Başarısını anlatan Gözde Naz Terzi, yarışmaya büyük bir inançla hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

“Animasyonuma güveniyor ve yarışmada iyi bir sonuç alacağıma inanıyordum. Sonuçlar açıklandığında ödül aldığımı öğrenince tarifsiz bir sevinç yaşadım.

Bu proje, üniversitemdeki bitirme çalışmam için hazırlanmıştı. Her detayı titizlikle tasarladım. Emeğimin karşılığını almak benim için büyük bir gurur. 9-12 Kasım tarihleri arasında İrlanda’da düzenlenecek konferansa katılarak ödülümü alacağım.”

Terzi, başarısını profesyonel yaşamına taşımak istediğini vurgulayarak, “Bu ödül benim için sadece bir başlangıç. Meslek hayatımda da özgün işler üretmeye devam edeceğim” dedi.

“Mükemmellik algısına dikkat çekmek istedim”

“Tora”nın teması hakkında konuşan genç sanatçı, günümüz toplumunda artan “mükemmel olma” baskısına dikkat çekti:

“Kaplan karakterim, öz güvensiz bir bireyi temsil ediyor. Diğerlerine benzemeye çalışırken kendi kimliğini kaybediyor ama sonunda kendisini olduğu gibi kabul etmeyi öğreniyor.

Günümüzde sosyal medya nedeniyle mükemmel görünme isteği çok arttı. Oysa herkes kendi farklılıklarıyla değerli. Ben animasyonumla bu farkındalığı yaratmak istedim.”

Terzi, “Mükemmellik göreceli bir kavram. Gerçek güzellik, kişinin kendisini olduğu gibi kabul etmesinde” sözleriyle animasyonun felsefesini özetledi.

Akademisyenlerinden tam destek

Gözde Naz Terzi’nin ödüllü projesine, İEÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Mura ve Dr. Öğr. Üyesi N. Toros Mutlu akademik danışman olarak destek verdi.

Her iki isim, öğrencilerinin başarısının İzmir Ekonomi Üniversitesi adına da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

“Etik süreç, gerçek başarı”

Projeye danışmanlık yapan Dr. Öğr. Üyesi N. Toros Mutlu, Global Undergraduate Awards jürisi olarak görev yaptığını, ancak sürecin etik gereği tarafsız yürütüldüğünü vurguladı:

“Bu ödül sürecinde jüri üyeleri kendi öğrencilerinin çalışmalarını değerlendiremez. Ben de Gözde’nin projesini jüri sisteminde gördüğümde, tarafsızlığı korumak adına oylamadan çekildim.

Dolayısıyla bu ödül tamamen Gözde’nin yaratıcılığı ve emeğiyle kazanılmıştır. Onun bu başarısı bizim için büyük bir gurur.”