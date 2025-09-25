Haber Merkezi/ Merve Turan - Bornova Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “Anadolu’dan” isimli sergi, Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı Nadire Aydın’ın eserlerinden oluşan sergi, Anadolu’nun zengin kültürel dokusunu ve yaşamın farklı yönlerini yansıtan yağlı boya resimlerle ziyaretçileri karşıladı. Sergi, 3 Eylül tarihine kadar açık kalacak.

Sanat yolculuğu ilkokul yıllarında başladı

Sanatla tanışıklığı küçük yaşlarda başlayan Nadire Aydın’ın resim yeteneği, ilkokul yıllarında öğretmeni tarafından fark edildi. Yıllar içinde sanata yönelerek kişisel üslubunu geliştiren Aydın, soyut eserlerin yanı sıra doğa, insan ve köy yaşamını konu alan tablolar üretti. Sanatçı, resim çalışmalarını “özümle buluşma” olarak tanımlayarak, her eserinin aynı zamanda içsel bir yolculuğun ürünü olduğunu vurguladı.

Anadolu’nun kültürel mirası tuvallerde hayat buldu

Sanatçı, “Anadolu’dan” sergisinde özellikle Anadolu’nun kültürel çeşitliliğini, köy yaşamını, insan emeğini ve doğayla iç içe olan yaşam biçimlerini tuvale aktardı. Sergideki her tablo, ziyaretçilere hem bireysel hem de toplumsal hafızaya dair güçlü bir anlatı sundu.

Sanatın ötesinde toplumsal duyarlılık

Nadire Aydın yalnızca sanatsal üretimleriyle değil, aynı zamanda sağlık, çevre ve eğitim gibi farklı alanlarda yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekti. Aydın, eserleriyle izleyiciye hem kişisel bir bakış açısı hem de toplumsal duyarlılık taşıyan bir mesaj aktardı.

Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, eserlerde Anadolu’nun farklı yönlerini keşfetme fırsatı buldu. Serginin Bornova’da açılmasının kültürel yaşamı zenginleştirdiğini belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin kente değer kattığını dile getirdi.