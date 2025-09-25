Son Mühür/ Begüm Mol - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Benzeri Titreşim Yapan Evrimleşmiş Yıldızların Özeklerini İnceleme” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Projede yıldızların çekirdek yapıları araştırılarak mevcut bilimsel verilerle karşılaştırılacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kabul edilen projeyi kutlayarak, “Yıldızların yapılarıyla ilgili pek çok bilinmeyeni açığa çıkarması beklenen projeyi hayata geçiren Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. TÜBİTAK tarafından kabul gören diğer projelerimiz gibi bu çalışmanın da literatüre önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Yıldızların iç dünyasına yolculuk

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Zeynep Çelik Orhan, “Çalışmamız, gözlemlerle az bilgi sahibi olduğumuz yıldızların çekirdek bölgelerinin incelenmesine dayanıyor. Anakol evrimini tamamlamış ve iç yapılarında karmaşık süreçler barındıran yıldızların çekirdekleri, ‘asteroseismoloji’ yöntemiyle araştırılacak. Nasıl ki depremler Dünya’nın iç yapısına dair doğrudan bilgiler veriyorsa, yıldız titreşimleri de onların katmanları hakkında değerli veriler sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yazılımlar ve modellerle derin analiz

Orhan, proje kapsamında MESA evrim kodu, ADIPLS ve GYRE gibi yazılımlar kullanılarak evrimleşmiş yıldızların iç yapı modellerinin üretileceğini, bu modellerin gözlemsel verilerle karşılaştırılacağını kaydetti. Çalışma sonucunda yıldızların çekirdek büyüklükleri, konveksiyon bölgeleri ve evrimsel özelliklerine ilişkin yeni bilimsel bulguların elde edilmesi hedefleniyor.