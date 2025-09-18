Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirdiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin ikinci dönemini başlatıyor. Koro, ritim grubu, resim kursu, spor ve sağlık eğitimlerinin yer aldığı etkinliklerle büyüklerin hem sosyal hem de sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Dopdolu etkinlikler

Merkezde bu dönem de katılımcıları birbirinden renkli ve faydalı etkinlikler bekliyor. Koro ve ritim grubu çalışmaları, resim kursları, geziler, fizyoterapist eşliğinde spor programları ve sağlıklı yaş alma eğitimleriyle yaş almış bireyler hem sosyalleşecek hem de aktif kalacak.

“En kıymetli hazinemiz büyüklerimizdir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim en kıymetli hazinemiz büyüklerimizdir. Onların hayatına renk katacak, sağlığını güçlendirecek ve sosyal bağlarını kuvvetlendirecek projeler üretmek Bornova Belediyesi’nin en önemli sorumluluklarından biridir. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile büyüklerimizin yalnız olmadığını göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez adresi

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası’nda hizmet veriyor.

Adres: 7523/4 Sokak No:1, Yunus Emre Mahallesi / Bornova

Kayıt ve bilgi için: 0232 999 29 29 (Dahili: 2220)