Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Bursa Yıldırımspor’a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi. 3. Lig 4. Grup’ta sezona iki maçta iki galibiyetle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, yaklaşık beş ay aradan sonra taraftarıyla buluştuğu mücadelede yedek ve altyapı oyuncularından oluşan bir kadroyla sahaya çıktı. Karşıyaka, kupaya veda etmenin hayal kırıklığını yaşarken asıl üzüntüyü genç oyuncusu Ensar Sultansuyu’nun sakatlığı yarattı.

Genç Sol Bek Ensar Sultansuyu sakatlandı

Karşıyaka altyapısında yetişen ve henüz profesyonel sözleşme imzalamadan A takım ile ilk maçına çıkan 19 yaşındaki sol bek Ensar Sultansuyu, ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyunu tamamlayamadı. 45+1. dakikada oyundan alınan Ensar’ın yerine Selim Demirci oyuna dahil oldu.

Sakatlığın ciddiyeti MR sonrası netleşecek

Genç oyuncunun sakatlığının boyutu henüz kesinlik kazanmadı. Kulüp yetkilileri, Ensar’ın kısa sürede sahalara dönmesinin zor olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde çekilecek MR görüntüleri, sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyacak.

Karşıyaka ligde 3’te 3 peşinde

Karşıyaka, kupadaki hayal kırıklığını geride bırakarak pazar günü ligde Balıkesirspor’u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, üçüncü maçlarını kazanarak sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.