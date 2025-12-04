Son Mühür- Buca Belediyesi’nde görev yapan kadrolu işçileri kapsayan banka promosyon ihalesinde süreç tamamlandı. Yapılan yeni ihalede en yüksek teklifi 90 bin TL ile veren banka ile belediye arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından taraflar arasında imzalar atılırken, promosyon ödemelerinin kısa süre içinde işçilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre ihaleye birden fazla banka katıldı. Ancak 90 bin TL’lik teklif, en yüksek rakam olarak öne çıktı ve ihaleyi kazanan banka bu teklifle belirlendi.

ÖNCEKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk ihalede en yüksek teklif 81 bin TL olmuş, ancak bu rakam belediye ve çalışanların beklentisini karşılamadığı gerekçesiyle ihale iptal edilmişti.