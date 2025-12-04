TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sadece 4 puanla son sırada yer alan Altınordu’da kadroda büyük bir revizyon başladı. Kırmızı-lacivertlilerde ilk olarak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon devre arasında Efeler 09 SFK’dan transfer edilen Uğur, bahis soruşturması nedeniyle 9 ay ceza almış ve sezonu kapatmıştı.

2028’e kadar devam eden sözleşmesi, kulüple yapılan karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Genç oyuncu bu sezon ligde 10 maçta forma giymişti.

Fenerbahçe altyapısından dönen Fırat Başkaya kadrodan çıkarıldı

Altınordu altyapısında yetişip geçen sezon Fenerbahçe’ye geçen, ardından bu sezon yeniden kulübe dönen 19 yaşındaki sol bek Fırat Başkaya da kadro dışı bırakıldı.

Antrenmanlara çıkmayan Fırat’ın sözleşmesinin feshedileceği bildirildi. Genç oyuncu bu sezon sadece 3 maçta süre aldı.

Gurbetçi stoper Alper Emir Aksoy ile de yollar ayrılıyor

Sezon başında Berliner AK 07’den transfer edilen 20 yaşındaki stoper Alper Emir Aksoy, antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Sözleşmesinin kısa süre içinde feshedileceği açıklandı. Alper bu sezon sadece 1 maçta forma giydi.

Bahis cezalarının ardından kadro amatör oyuncularla desteklenmişti

Altınordu’da bahis soruşturması kapsamında 7 futbolcunun ceza alması, kadroda büyük bir boşluk yaratmıştı.

Yönetim bu süreçte amatör lisanslı Arda Mutlu, Aygün Özışıkyıldız, Mitatcan Erdoğan ve Fatih Arslan’ı takıma dahil ederek eksikleri gidermeye çalışmıştı.

Kadro krizi büyüyor

Bir yandan saha sonuçlarının kötüleşmesi, diğer yandan peş peşe yaşanan ayrılıklar nedeniyle Altınordu’da krizin boyutu her geçen gün artıyor.

Üç futbolcunun daha kadrodan ayrılmasıyla birlikte kırmızı-lacivertlilerin devre arasında köklü bir yeniden yapılanmaya gitmesi bekleniyor.