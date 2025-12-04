TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zor günler yaşayan Altay, üst üste aldığı 3 mağlubiyetle düşme hattında kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, cumartesi günü İzmir’de ağırlayacağı Eskişehir Anadoluspor’u yenerek hem kötü gidişatı durdurmayı hem de bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İç sahada 5 maçta galibiyet yok

Bu sezon İzmir’de oynadığı 5 maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan Altay, iç sahada 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar, 12’nci adamın desteğiyle bu kötü tabloyu tersine çevirmek istiyor.

Evde kaybedilen puanlar dikkat çekiyor

Altay, iç sahada Ayvalıkgücü Belediyespor (0-0) ve Karşıyaka (1-1) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Bunun yanında Eskişehirspor’a 3-2, Söke 1970’e 4-1 ve Balıkesirspor’a 1-0 mağlup olarak önemli puanlar kaybetti.

Toplamda iç sahada 15 puanlık potansiyeli bulunan Altay, bu seriden yalnızca 2 puan çıkarabildi ve 13 puanı elinden kaçırdı.

Altay’ın son iç saha galibiyeti geçen sezona dayanıyor

Siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki son galibiyetini geçen sezon aldığı Kırklarelispor maçında elde etmişti. Altay, 3 Mayıs’ta oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmış ancak sezon sonunda 2'nci Lig’e veda etmişti. Ekip, o günden bu yana evinde galibiyet hasretini gidermek için sahaya çıkacak.

Taraftarların beklentisi yüksek

Uzun süredir iç sahada kazanamayan Altay’da gözler cumartesi günkü mücadeleye çevrilmiş durumda. Taraftarlar, zor günler geçiren takımlarının yeniden ayağa kalkması için tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.