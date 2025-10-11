Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (BELGEM) yaklaşık 2 bin öğrenciye kaynak kitap, yaprak test, deneme sınavı ve rehberlik desteği ücretsiz sağlanıyor. Başkan Ömer Eşki, “Eğitimde fırsat eşitliği için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Kaynak Kitaplar ve Testler Ücretsiz Dağıtıldı

Bornova Belediyesi’nin ücretsiz eğitim desteği sunduğu BELGEM’de, sınav gruplarındaki öğrencilere yardımcı kaynak kitaplar, diğer kademelerdeki öğrencilere ise yaprak testler dağıtıldı. Bu yıl 2 bine yakın öğrencinin faydalanacağı merkezde, tüm yayınlar ücretsiz olarak temin edilirken düzenli deneme sınavları ve rehberlik hizmetleri de veriliyor.

Sınavlara Eşit Şartlarda Hazırlık

Merkezde 4. sınıftan mezuniyet sonrası döneme kadar her kademedeki öğrencilere destek sağlanıyor. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler, aylık deneme sınavlarına katılarak gelişimlerini takip ediyor. BELGEM’den yalnızca Bornova’da ikamet eden ya da ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler yararlanabiliyor.

İngilizceden Üniversiteye Hazırlığa Kadar

Yaklaşık 50 kişilik eğitimci kadrosuyla faaliyet gösteren BELGEM’de 4. ve 5. sınıf öğrencilerine İngilizce dersleri veriliyor. 6. sınıftan mezuniyete kadar olan gruplarda ise farklı alanlarda eğitim desteği sağlanıyor. Bu yıl 1.800 öğrencinin kayıt yaptırdığı merkezde, ek kontenjanlarla birlikte bu sayının 2.000’e ulaşması hedefleniyor.

Başkan Eşki: “Eşit Eğitim Hakkı İçin Yanınızdayız”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM’in en önemli özelliğinin tüm materyallerin ücretsiz olarak öğrencilere sağlanması olduğunu vurguladı. Eşki, “Eğitimde fırsat eşitliği bizim için çok değerli. Bornovalı öğrencilerimizin hayallerine ulaşmaları için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. BELGEM, yalnızca sınavlara hazırlık değil; özgüven kazandıran ve gençleri geleceğe hazırlayan bir merkezdir” dedi.