İzmir’in Bayraklı ilçesinde 2022 yılında otoyol kenarında yarı baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma yeniden açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce verilen “kovuşturmaya yer olmadığına” dair kararı kaldırarak yeni deliller doğrultusunda dosyayı tekrar açıldı.

Savcılık tarafından yürütülen yeni soruşturma kapsamında, Çiçek’e cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Cem A. yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, “olası kastla insan öldürme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğince sorgulanan Cem A, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 22 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Kuzey Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri civarında yarı baygın halde bulunmuştu. Sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün yaşamını yitirmişti.

Olay yeri yakınında motosikleti bulunan Burak K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Üzerinde Çiçek’in cep telefonu bulunan şüpheli, başka bir suçtan dolayı tutuklanmıştı. Çiçek’in son olarak görüştüğü tespit edilen Cem A. da ilk aşamada tutuklanmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan önceki iddianamede, Cem A’nın “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 14 yıldan 19 yıla kadar, Burak K’nin ise “geceleyin yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yeni delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte dosya yeniden değerlendirmeye alındı ve Cem A. hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.