SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Bornova ilçesinde 2008 yılında işlenen Semih Dizbay cinayeti davasında, hukuk tarihine geçecek nitelikte bir yargılama süreci yaşandı. Yaklaşık 18 yıl önce işlenen cinayetle ilgili sanık Muharrem H. hakkında verilen ve üst mahkemelerce onanarak kesinleşen müebbet hapis cezası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu. Sanık Muharrem H. tahliye edilirken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

2006 Yılında Ekmek Almaya Çıktı, Bir Daha Dönmedi

Tüyler ürperten olay, 24 Ekim 2006 tarihinde Bornova'da meydana geldi. 21 yaşındaki Semih Dizbay, Ramazan Bayramı günü ekmek almak amacıyla evinden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları, 21 Ocak 2008 tarihinde acı bir sonla noktalandı. Bornova'daki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin, yapılan incelemeler sonucunda talihsiz genç Semih Dizbay'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet büro ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olay yerine 760 metre mesafedeki bir at çiftliğinde çalışan Muharrem H. ile akrabası Hakan H. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Yıllar Süren Yargılama Maratonu ve Yerel Mahkemenin Kararı

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar Muharrem H. ve Hakan H., delil yetersizliği gerekçesiyle iki kez beraat etti. Ancak yerel mahkemenin beraat kararları Yargıtay tarafından her defasında bozuldu. 31 Mart 2023 tarihindeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, Muharrem H.'yi Semih Dizbay'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, diğer sanık Hakan H.'nin beraatine karar verdi. Müebbet kararı, önce İstinaf Mahkemesi tarafından uygun bulundu, ardından 5 Şubat 2024’te Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 3'e 2 oy çokluğuyla onanarak kesinleşti.

Avukat Ozan Dora

Avukat Ozan Dora’nın Hukuk Mücadelesi Ezber Bozdu

Müebbet cezasının onanmasının ardından dosyanın peşini bırakmayan sanık avukatı Ozan Dora, müvekkili lehine adeta hukuk mücadelesi başlattı. Avukat Ozan Dora, maktulün kaybolduğu iddia edilen gün öldürüldüğüne veya cinayetin müvekkili Muharrem H. tarafından işlendiğine dair dosyada somut, kesin ve inandırıcı hiçbir delil bulunmadığını savundu. Avukat Ozan Dora, kesinleşmiş mahkumiyet kararına karşı olağanüstü kanun yoluna başvurarak dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu gündemine taşıdı. Kararın hukuka ve ceza yargılamasının temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Avukat Dora, müvekkilinin masum olduğunu ve illiyet bağının kurulamadığını ifade etti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı Kararttı: Tahliye Kararı Çıktı

Avukat Ozan Dora'nın sunduğu itiraz gerekçelerini inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı, dosyayı sil baştan değerlendirdi. Yüksek mahkeme, ceza yargılamasının en temel prensiplerinden biri olan "Şüpheden sanık yararlanır"ilkesine dikkat çekti. Suçun sanık Muharrem H. tarafından işlendiğinin şüpheden uzak, somut delillerle kanıtlanamadığı sonucuna varan Ceza Genel Kurulu, beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek kesinleşmiş kararı bozdu. Kararla birlikte Muharrem H. hakkında yürütülen ceza infazı derhal durduruldu ve sanık müebbet hapisle yattığı cezaevinden tahliye edildi. Avukat Ozan Dora’nın girişimleriyle seyri değişen dava dosyası, yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yerel mahkemenin önümüzdeki günlerde Yargıtay kararı doğrultusunda davayı yeniden görmesi bekleniyor.



