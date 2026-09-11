SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliyesi'nde avukatlara yönelik şiddetin bir yenisi daha eklendi. İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ahmet Deha Imal, 64. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 'kasten yaralama' davasının duruşmasına katılmak üzere sabah saatlerinde adliye binasına geldi. Başına geleceklerden habersiz olan Imal, duruşma salonu girişinden bekleyen karşı taraf ve yakınlarından oluşan kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile avukat Imal, linç girişiminden son anda kurtarıldı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu olayda canını zor kurtaran avukat Imal, doktor raporu alarak kendisini linç etmek isteyenlerden şikayetçi oldu. Avukatın şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırı Anları Kamera Kayıtlarında

Duruşma salonu önünde avukata yönelik yapılan saldırı anları güvenlik kameralarına da kare kare yansıdı. Neye uğradığını şaşıran Avukat Ahmet Deha Imal, meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırıyı orantılı şekilde savuşturmaya çalıştı. Gözü dönmüş saldırganlar geri adım atmadı. Adliye binasının içine kadar taşan arbedenin ardından yaralanan Ahmet Deha Imal saldırganlardan şikayetçi oldu.

Vatandaşlar ve Güvenlik Güçleri Araya Girdi

Öfkeli kalabalık tarafından acımasızca darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan avukat İmal, adliye koridorlarında zor anlar yaşadı. Çevrede duruşma sırası bekleyen vatandaşların, diğer avukatların ve duruma anında müdahale eden adliye güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar güçlükle uzaklaştırıldı. Imal, çevresindekilerin yardımıyla linç edilmekten son anda kurtarıldı.

5 Saldırgan Gözaltında

Olayın ardından vakit kaybetmeden hastaneye sevk edilen Ahmet Deha Imal, vücudundaki darp izleri için sağlık raporu alarak kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Imal’ın emniyete yaptığı başvuru ve adliye güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları ve işlemleri devam eden 5 şüphelinin, mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Emniyet ve savcılık birimlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.