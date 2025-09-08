Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Eros Kedi Kliniği, hem hayvanseverlerden hem de patili dostlardan yoğun ilgi gördü. Modern teknolojiyle donatılan merkez; hijyen standartları, kurumsal işleyişi ve uzman kadrosu ile dikkat çekti.

Klinikte 3 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve destek personeliyle birlikte toplam 11 kişi görev aldı. Böylece Bornova’da sokak hayvanlarına daha hızlı ve kapsamlı hizmet sunuldu. Yeni kliniğin en önemli özelliklerinden biri de muayene saati kısıtlamasının olmaması. Kısırlaştırma kapasitesi, eski kliniğe göre iki katına çıkarıldı.

Sosyal etkinliklere de kapı açacak

Geniş bir alanda hizmet veren klinikte yalnızca tedavi değil; sahiplendirme organizasyonları, hayvansever buluşmaları ve sosyal etkinlikler de düzenlenecek. Bu sayede hem sokak hayvanlarının yaşam koşulları iyileştirilecek hem de Bornovalılar, hayvan sevgisi etrafında bir araya gelecek.

Eros’un adı Bornova’da yaşatılıyor

Klinik, İstanbul’da vahşice öldürülen ve tüm Türkiye’de tepki uyandıran kedi Eros’un adıyla hizmet veriyor. Bornova Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Büyükpark’taki eski kliniğin karşısında, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi’nin kesişiminde açılan merkez, kısa sürede Bornovalı hayvanseverlerin gözdesi haline geldi.

Başkan Eşki: “Acı olay unutulmasın”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Eros Kedi Kliniği’nin yalnızca bir tedavi merkezi değil, aynı zamanda bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Eşki, “Hayvan dostlarımızın yaşam hakkını korumak önceliğimiz. Bu klinik, sahiplendirme çalışmaları, etkinlikler ve bilinçlendirme faaliyetleriyle Bornova’nın kalbinde yer alacak. Eros’un adı Bornova’da yaşasın, o acı olay unutulmasın istedik” dedi.