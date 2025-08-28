Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin sanatsal dokusunu zenginleştirecek iki önemli koro için yeni üyeler arıyor. Şehir, yeni kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu'na genç sesleri davet ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu'nun da tenor ve bas kadrolarını güçlendirmek üzere bir alım duyurusu yaptı.

Başvuru süreci ve koşulları

Her iki koro için de başvurular 22 Eylül tarihine kadar aassm.org.tr web adresi üzerinden yapılabilecek. Müzikseverler, ilgili internet sitesindeki “Başvuru Yap” bölümünden gerekli bilgileri doldurarak sürece dahil olabilirler. Adayların seçmelere gireceği saatler, 24 Eylül'de yine aynı web sitesi üzerinden ilan edilecek.

Genç koroya özel fırsat

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu, müziğe tutkulu 14-18 yaş arasındaki gençleri bünyesine katmayı hedefliyor. Seçmeler, 28 Eylül Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon'da, sabah 09.00'da başlayacak. Sanat Yönetmeni İbrahim Yazıcı ve Koro Şefi Türker Barmanbek yönetimindeki seçmelerde başarılı olanlar, 5 Ekim'den itibaren pazar günleri 12.30-14.30 saatleri arasında düzenlenecek provalara katılmaya hak kazanacak.

Yetişkin korosu için tenor ve bas çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu, 18 yaş ve üzeri yetenekli erkek adayları tenor ve bas pozisyonları için davet ediyor. Bu koro için yapılacak seçmeler de 28 Eylül'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Seçmeleri başarıyla tamamlayan yeni koristler, 30 Eylül'den itibaren her salı 19.30-21.30 saatleri arasında yapılacak çalışmalara dahil olacak. Her iki koronun da provası Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak.